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محافظات

غدا.. قطع المياه عن مدينة الخانكة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة الخانكة غدا الخميس المقبل 2 يناير من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء ويوم الجمعة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة مساء وذلك لأعمال التطهير بترعة الإسماعيلية بمٱخذ محطة المياه المرشحة بأبو زعبل.

وناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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