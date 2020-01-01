إعلان القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بالقيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا مراكز طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا، وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



تضمن القرار في مدينة الفيوم 7 مستويات طبقًا لمسافة عرض الشارع ما بين 6 أمتار و30 مترا، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والمستوى السابع بحي شرق من 200 جنيه للمتر إلى 475 جنيهًا للسكني، ومن 600 جنيه إلى 1500 جنيهًا للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 750 جنيهًا للإداري، ومن 200 جنيه للمتر المسطح إلى 475 جنيهًا للصناعي، فضلًا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 600 جنيه للمتر إلى 1500 جنيهًا .



وتراوحت الأسعار بحي غرب من 175 جنيهًا للمتر المسطح إلى 1425 جنيهًا، طبقًا لتصنيفات المستويات الـ 7 ومسافة عرض الشارع، لكل استخدام (سكني- تجاري-صناعي- اداري- أخرى)، وبحي الجون تراوحت الأسعار من 150 جنيهًا للمتر المسطح إلى 1350 جنيهًا طبقًا للتصنيفات التى حددتها اللجنة، لكل استخدام (سكني- تجاري-صناعي- اداري- أخرى)، أما في حى جنوب تراوحت الأسعار من 125 جنيهًا للمتر المسطح إلى 1275 جنيهًا حسب مستويات التصنيف المتبعة، وشمل المستوى السابع بهذا الحي الشوارع أقل من 6 متر.



وفي الحي المتميز وحي زهراء الفيوم تراوحت الأسعار طبقًا للتصنيفات والمستويات التى حددتها اللجنة من الأول للسابع لكل استخدام (سكني- تجاري-صناعي- اداري- أخرى)، ما بين 75 جنيهًا للمتر المسطح إلى 1125 جنيهًا، حيث أن المستوى السابع يشمل الشوارع أقل من 6 متر.



كما تضمن قرار محافظ الفيوم القيمة السعرية للمتر المسطح بمركز الفيوم والوحدات التابعة والتي تضمن خمس مستويات طبقًا لمسافة عرض الشوارع ما بين اقل من 4 أمتار واكثر من 10 أمتار، حيث تراوحت الأسعار للمتر المسطح ما بين المستوي الأول والخامس بين 75 جنيها الي 1125 جنية للاستخدام (سكني- تجاري-صناعي- اداري- أخرى).



وشمل القرار الوحدات المحلية والقرى داخل مركزي طامية وسنورس بالاضافة الى العزب والكفور والنجوع التابعة للقرى داخل المركزين، حيث شمل التسعير للمتر المسطح طبقًا لمسافة عرض الشوارع أقل من 8 أمتار وصولًا لـ 20 مترا فأكثر، وتم التصنيف لثلاث مستويات، وحددت اللجنة المختصة بالتسعير من 50 جنيهًا للمتر المسطح إلى 980 جنيهًا، طبقًا لتصنيفات اللجنة من خلال الاستخدام (سكني- تجاري-صناعي- اداري- أخرى).



وقد شمل القرار كذلك الوحدات المحلية والقرى داخل مركز أبشواي، وسعر المتر المسطح طبقًا لمسافة عرض الشارع أقل من 4 متر وصولًا لـ 16 متر فأكثر، وتم التصنيف لثلاث مستويات وحددت اللجنة المختصة بالتسعير من 50 جنيهًا للمتر المسطح إلى 800 جنيهًا، طبقًا لتصنيفات اللجنة من خلال التوزيع سواء سكنى أو إدارى أو تجاري أو صناعي أو أغراض أخرى، حيث أن المستويات الثلاثة تتضمن مركز ومدينة أبشواي، والقرى الأم والعزب والكفور والنجوع.



وفي الوحدات المحلية والقرى داخل مركز يوسف الصديق، سُعر المتر المسطح طبقًا لمسافة عرض الشوارع أقل من 4 أمتار وصولًا لـ 16 مترا فأكثر، وتم التصنيف لثلاث مستويات، وحددت اللجنة المختصة بالتسعير من 50 جنيهًا للمتر المسطح إلى 550جنيهًا، طبقًا لتصنيفات اللجنة من خلال التوزيع سواء سكنى أو إدارى أو تجاري أو صناعي أو أغراض أخرى بالنسبة للمركز والقرى الأم والعزب والنجوع، إضافة لتسعير المناطق السياحية والاستثمارية المتاخمة لبحيرة قارون بمبلغ 2000 جنيه للمتر المسطح على إختلاف الأغراض.



وبالنسبة للوحدات المحلية والقرى داخل مركز إطسا، سُعر المتر المسطح طبقًا لمسافة عرض الشارع أقل من 4أمتار وصولًا لـ 16 مترا فأكثر، وتم التصنيف لثلاث مستويات، حيث حددت اللجنة المختصة بالتسعير من 50 جنيهًا للمتر المسطح إلى 1200 جنيه، طبقًا لتصنيفات اللجنة من خلال التوزيع سواء سكنى أو إدارى أو تجاري أو صناعي أو أغراض أخرى، حيث أن المستويات الثلاثة تتضمن مركز ومدينة إطسا، والقرى الأم والعزب والكفور والنجوع.



