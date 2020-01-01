شعراوي يستعرض دور الوزارة وتطوير منظومة التخطيط أمام نواب المحافظين..هيكل تنظيمي جديد للمحافظات والمراكز والقرى.. بطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء قريبا..تنظيم 140 دورة تدريبية لـ10 آلاف بالمحليات

وزير التنمية المحلية:

يلتقي نواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

يستعرض كيفية مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

وفرت الوزارة فرص الدراسة والتدريب خارج مصر لعدد من شباب الادارة المحلية والكوادر

يطالبهم بالبحث عن أفكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات









استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بمقر الأكاديمية للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لنواب المحافظين الجدد .





واستعرض اللواء محمود شعراوى محاور تطوير التنمية المحلية ، فيما يخص سياسات وتشريعات الإدارة المحلية ، والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ونظم العمل وتقديم الخدمات المحلية ، والتنمية الاقتصادية والموارد المحلية وتطوير منظومة التخطيط .





كما عرض وزير التنمية المحلية لمحاور دور الوزارة فيما يخص التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات وتطبيق اللامركزية والحوكمة ودعم وتمكين الإدارة المحلية .





كما أشار اللواء شعراوى إلى الدور الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع لجنة إسترداد الأراضى والمحافظات فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة ، كما عرض الوزير لمحور التطور المؤسسى للوزارة والمحافظات ، حيث أكد شعراوى أنه يتم دعم التطور المؤسسى للوزارة من خلال مراجعة وتطوير رؤية الوزارة ومجالات عملها، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، ووضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف في الهيكل التنظيمي .





كما أشار الوزير إلى أن ملف العمل المؤسسي لملفات الوزارة، شهد فتح ملفات هامة من ضمن مهام الوزارة ومنها المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وملف السكان وتنمية القرى الأكثر احتياجا .





وفيما يخص التطوير المؤسسى للمحافظات ، قال الوزير أنه يتم وضع هيكل تنظيمى جديد للمحافظات والمراكز والقرى وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء وسيتم العمل بتلك الهياكل خلال الفترة المقبلة حيث تم العمل بها في محافظتى قنا وسوهاج عبر برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر .





كما استعرض شعراوى الهيكل التنظيمى الحالى للوزارة وملامح الهيكل المقترح وكذا هيكل المحافظات المقترح .





كما عرض شعراوى للجهود التى تقوم بها الوزارة فيما يخص ملف التدريب ورفع قدرات الكوارد البشرية فى الادارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات .





حيث أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية على كافة مستويات قيادات المحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حيث سيتم خلال العام المالى الحالى تنظيم حوالى 140 دورة تدريبية يستفيد منها حوالى 10 آلاف .





كما وفرت الوزارة فرص الدراسة والتدريب خارج مصر لعدد من شباب الادارة المحلية والكوادر المختلفة فى دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية والعربية .





كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة الى ترسيخ ممارسات التخطيط التشاركى من أسفل لأعلى ووضع خطط استراتيجية متوسطة الأجل ، كما استعرض اللواء محمود شعراوى لبعض البرامج التنموية التى تقوم بتنفيذها الوزارة فى بعض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارة المعنية مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج وبرنامج حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ، بالإضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة الخدمات عبر ميكنة كافة المراكز التكنولوجية والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ورفع قدرات وتدريب مسئولى المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات.





وطلب شعراوي من نواب المحافظين الجدد بأن يتعاونوا مع المحافظين في المحافظات التي يعملون بها ، وأضاف الوزير : تعاونوا مع السادة المحافظين واستفيدوا من خبراتهم بما يعود بالنفع علي خدمة الموطنين .





وقال شعراوي : لازم المواطن يشعر بوجودكم عن طريق الاستماع الي مشاكله وشكواه في القري والنجوع مثل المركز والمدينة.





كما طالب الوزير من النواب الجدد بأن يتفاعلوا مع الشكاوي والمشكلات التي تعرضها وسائل الاعلام بمختلف أنواعها بما يساعد في بناء علاقة تعاون واحترام متبادل بينكم وبين الاعلام بما يفيد الوطن والمواطن .





وتابع شعراوي : ادرسوا الملفات جيدًا ولا تتسرعوا في اتخاذ القرارات لعدم الرجعة فيها .





كما طالب الوزير من النواب بأن يبحثوا عن المبادرات والأفكار الجديدة المبتكرة لحل المشاكل والتحديات الخاصة بالمواطنين وسيقدم كل الدعم لهم لتنفيذها .





وأكد شعراوي علي أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون الجيد مع رجال الاعمال والقطاع الخاص بما يساعد في ايجاد فرص عمل للشباب ، بالاضافة الي تعريف المواطنين بمبادرات الدولة الخاصة بايجاد فرص عمل ومنها برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





وشدد شعراوي علي أهمية شعور المواطن بقوة الدولة خاصة في ملفات ازالة التعديات او الإشغالات او المخالفات في الشارع المصري .





كما أكد الوزير علي أهمية البحث عن افكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات خاصة فيما يخص المحاجر والإعلانات والتقنين بما يساعد في تحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ علي ثروات الأجيال القادمة والحالية .





وأشار شعراوي الي أهمية دور نواب المحافظين في زيادة وعي المواطنين بالمحافظات بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بما يساعد الدولة في تنفيذها .





وقدم الوزير شعراوي الشكر للدكتورة رشا راغب وكافة العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب علي الجهود الي يقوموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد وكذا عدد من الموارد المحلية بالمحافظات والجهاز الإداري للدولة .





وفي نهاية اللقاء قدم نواب المحافظين الجدد كل الشكر للواء محمود شعراوي علي الجهود التي يقوم بها في دعم نواب المحافظين وعلي ما قدمه خلال المحاضرة والخبرات الكبيرة التي نقلها لهم .



