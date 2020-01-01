مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 1005 شكاوى خلال الشهر الماضي

أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان مكتب خدمة المواطنين بالديوان استقبل ١٠٠٥ شكوى من المواطنين خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم، حيث تم حل ٨٨٧ شكوى منها، وجار حل ١١٨ ، وذلك في إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.





و أوضح إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أنه تم حل 88 % من تلك الشكاوى ، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة ، والمديريات والمصالح الحكومية.





ولفت إلى أنه جار العمل على إنهاء ١١٨ حالة متبقية ، مؤكدًا على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقًا لتوجيهات محافظ الشرقية، لافتًا إلى أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.



