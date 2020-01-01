AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 1005 شكاوى خلال الشهر الماضي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان مكتب خدمة المواطنين بالديوان استقبل ١٠٠٥ شكوى من المواطنين خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم، حيث تم حل ٨٨٧ شكوى منها، وجار حل ١١٨ ، وذلك في إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

و أوضح إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أنه تم حل 88 % من تلك الشكاوى ، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة ، والمديريات والمصالح الحكومية.

ولفت إلى أنه جار العمل على إنهاء ١١٨ حالة متبقية ، مؤكدًا على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقًا لتوجيهات محافظ الشرقية، لافتًا إلى أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر ديسمبر الماضي 2019م ، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات من بعض الموظفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة في أكتوبر.. التموين والتضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للشكاوى والطلبات والالتماس من المواطنين

محافظة سوهاج: «خدمة المواطنين» تستجيب لـ2118 شكوى خلال شهرين

الاستثمار والبنك المركزي وحماية المستهلك يستجيبون لشكاوى المواطنين

الحكومة تتابع تعامل منظومة الشكاوى الموحدة مع طلبات المواطنين.. 55 ألف طلب واستغاثة خلال نوفمبر.. التضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للاستغاثات.. واستجابات سريعة وفرق متخصصة للتنفيذ

محافظ سوهاج: الاستجابة لـ 4100 شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع

لحل مشاكلهم.. محافظ أسيوط يلتقي 48 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

خست جدا.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها برشاقة لافتة

زلزال قوي يضرب روسيا.. وطوارئ بالمناطق المتضررة

ليس محمد صلاح .. نجم ليفربول مطلوب في ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

سرق مبلغا ويريد رده بعد عدة سنوات ولكن فوجئ بوفاة صاحبه| اعرف التصرف الشرعي

تقلبات جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طرد سيدة معاقة من محل تجاري بسبب كلب.. تفاصيل

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد