مشيدا بالسفيرة نبيلة مكرم.. حب الوطن: نتمنى أن نرى الوزراء في القرى

وجه المستشار أسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجهودها الناجحة تجاه جميع القضايا المتعلقة بملفات المصريين بالخارج والهجرة مشيدا بانطلاق مبادرة “مراكب النجاة” بمحافظة الفيوم.



وقال "عبد الجواد" فى بيان له أصدره اليوم إن قيام السفيرة نبيلة مكرم بزيارة قرية تطون إحدى القرى التابعة لمركز أطسا بالمحافظة ومن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية وعقدها للقاء جماهيري مع أهالي وشباب القرية، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وذلك في ضوء بدء تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم إنما هو دليل قاطع على حرص الوزيرة على التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس السيسى.



وقال المستشار أسامة عبد الجواد أتمنى أن يأتى اليوم الذى نسمع فيه ولو كل عام أن هناك وزيرا من الحكومة قام بزيارة لإحدى القرى المصرية بأى محافظة من المحافظات، مطالبا من الوزراء أن يتخذوا من السفيرة نبيلة مكرم نموذجا فى العمل والعطاء وبلا حدود خاصة أن السفيرة مكرم نجحت وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى أن تجعل أبناء مصر بالخارج سفراء للترويج للسياحة والآثار المصرية وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم لمصر، بالإضافة إلى حرص المصريين بالخارج على الاستثمار فى مصر وتملك الأراضى والوحدات السكنية والأهم من ذلك نجاح المصريين بالخارج فى مواجهة المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وكشف الأكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.