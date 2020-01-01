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محافظات

إزالة 25 طن مخلفات بحملة نظافة بشمال الأقصر .. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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شمس يونس

قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بقيادة اشرف بدران رئيس قرية الصعايدة برفع 25 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة على مداخل القرية كما تم تنفيذ أعمال نظافة للشوارع بمعدات الوحدة المحلية لقرية الصعايدة  ومعدات  المركز.

وقامت الوحدة المحلية  لقرية الزينية بحرى  بقيادة رئيس القرية ومسؤل النظافة بالقرية باعمال تمهيد طريق حسب الله مارا بمحطة رفع الصرف الصحي بالزينية بحري والذي يربط شارع الاقصر العشى الرئيسى بشارع ترعة ساحل العشى المؤدى للاقصر وهو طريق حيوى بمدينة الزينية ، كما تم رفع التراكمات الترابية والمخلفات به والتى بلغت 10 طن .

واوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية انه تم تمهيد هذا الطريق لضمان عدم تعطل الحركة المرورية بسبب اعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمركز .

واشار الى انه سيتم بدء اعمال الرصف للطرق التى لا يتم بها اعمال صرف صحى فور أنتهائها .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأهتمام بالنظافة العامة والمظهر الجمالى لكافة القرى والمدن التابعة للمحافظة .
إزالة 25 طن مخلفات بحملة نظافة بشمال الأقصر .. صور
إزالة 25 طن مخلفات بحملة نظافة بشمال الأقصر .. صور
إزالة 25 طن مخلفات بحملة نظافة بشمال الأقصر .. صور
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