غرق شاب ألقى بنفسه في ترعة بالإسماعيلية

سجلت محافظة الإسماعيلية أول حالة لـ مصرع شاب، مع بداية العام الجديد٢٠٢٠، وذلك لشاب عشريني، القي بنفسه من أعلى كوبري السكة الحديد بإحدى القرى.
وقالت شهود عيان ، فوجئ الأهالي مطلع العام الجديد بشاب في منتصف العشرينيات يلقى بنفسه في الترعة من كوبري قرية نفيشة البحرية، وقد تمكن رجال الإنقاذ من استخراج جثة شاب بعد مرور نصف ساعة من وقوع الحادثة.
وأكدت التحريات المبدئية للحادث، وفاة الشاب غرقا في ترعة الإسماعيلية لمروره بأزمة نفسية.
ويدعى المتوفى يدعي أحمد م. ا ٢٣ سنة مقيم عزبة العرب التابعة لمنطقة المنايف بمركز أبوصوير، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروفه المادية الغير مستقرة وانفصاله عن خطيبته.
ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى إلي مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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وقالت شهود عيان ، فوجئ الأهالي مطلع العام الجديد بشاب في منتصف العشرينيات يلقى بنفسه في الترعة من كوبري قرية نفيشة البحرية، وقد تمكن رجال الإنقاذ من استخراج جثة شاب بعد مرور نصف ساعة من وقوع الحادثة.
وأكدت التحريات المبدئية للحادث، وفاة الشاب غرقا في ترعة الإسماعيلية لمروره بأزمة نفسية.
ويدعى المتوفى يدعي أحمد م. ا ٢٣ سنة مقيم عزبة العرب التابعة لمنطقة المنايف بمركز أبوصوير، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروفه المادية الغير مستقرة وانفصاله عن خطيبته.
ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى إلي مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.