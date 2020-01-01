محافظ أسيوط: حملة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات غير المرخصة بشوارع حي غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الوحدة المحلية لحي غرب نفذت حملة مكبرة ، لرفع وإزالة جميع اللافتات ولوحات الاعلانات المخالفة والملصقات من على جدران الشوارع والأسوار ، وأعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء .



يأتي ذلك في إطار حملة "لا تشوها" التي أطلقتها المحافظة لمواجهة ظاهرة تشوه المظهر العام للشوارع والميادين ، بالكتابة على الجدران أو لصق الاعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات ، وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والإكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء.



وأوضح محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط ، أنه في اطار توجيهات محافظ أسيوط ومبادرة "لا تشوها" لتجميل المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين ، قام قسم الاشغالات والإعلانات بحملات مكبرة لإزالة ورفع كافة الاعلانات واللافتات المخالفة ، وكذلك الملصقات المعلقة على الأعمدة شملت شوارع الجامعة وميدان سيد وشارع المكتبات وسيتي في إطار فرض الانضباط بالشارع .



ولفت إلى استمرار الحملات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتشويههم المظهر الحضارى للشوارع.



كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أعلن عن اطلاق مبادرة رائدة تحت شعار "لا تشوها" لمنع الكتابة على الجدران ، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة الملصقات واللافتات المخالفة على العقارات والمباني التراثية ،وجميع المرافق منعًا لتشويه العقارات وشوارع وميادين المحافظة، والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة ، ومنع التشوه البصري الذي تسببه الإعلانات العشوائية والكتابات العشوائية على جدران وحوائط المؤسسات والعقارات، ونشر برامج للتوعية للحفاظ على التنسيق الحضاري والشكل الجمالي للمباني والمنشآت ومرافق الخدمات وإزالة كافة الملصقات الإعلانية من على أعمدة الكهرباء والحوائط داخل وخارج المنشآت وبالشوارع والميادين.