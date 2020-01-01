محافظ أسيوط يناقش رفع كفاءة الطرق وتحديد ضوابط رد الشئ لأصله

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تحديد الضوابط اللازمة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع للأغراض المختلفة لضمان إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية حفاظًا على أي استثمارات تم ضخها بهذه الشوارع والحفاظ على المال العام مؤكدا أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق والمهندس عصام مدير لجنة رد الشىء لأصله وأيمن محمد مدير حسابات صندوق الخدمة بالمحافظة وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.





وشدد محافظ أسيوط على ضرورة رصف وتمهيد والطرق ورد الشيء لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنية تحتية حرصًا على السيولة المرورية وتخفيفًا على المواطنين مع تحصيل الإيرادات من رد الشيء لأصله لتنمية الموارد الذاتية وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.



