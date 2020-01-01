مختار يمنح لاعبى الإنتاج الحربى راحة إضافية اليوم قبل لقاء المصرى

قرر مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى منح اللاعبين الأساسيين راحة إضافية من التدريبات خوفًا من الإجهاد، حيث حصل اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الجونة على راحة أمس من المران، وتلقوا خبر منحهم راحة اليوم أيضًا على أن ينتظم المستبعدون والبدلاء فى التدريبات غدا استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى.



ومن المقرر أن يواجه فريق الانتاج الحربى نظيره المصرى يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الخامسة مسًاء على استاد الجيش بالسويس ضمن الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.



ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات، وكان الفريق قد تعادل مع الجونة سلبيًا فى الجولة الماضية خارج ملعبه ليواصل نتائجه الجيدة فى المباريات الأخيرة.

