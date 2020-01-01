بتمنالكن سنة كلها حب .. نانسي عجرم تهنئ جمهورها برأس السنة من أبو ظبي

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، من حفل رأس السنة في أبو ظبي.



وعلقت نانسي عجرم قائلة: "بتمنالكن سنة كلها حب".



وأطلت نانسي، في حفل رأس السنة بفستان لامع مكشوف من الظهر مع الشعر المموج القصير.



وتواصل نانسي عجرم الاستعداد لألبومها الجديد بعد آخر ألبوماتها حاسة بيك الذي طرح في أبريل ٢٠١٧.