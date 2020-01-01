ضبط 67 صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر بصيدليات القليوبية

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية حملة على الصيدليات بنطاق المحافظة بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء.





وقالت الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالقليوبية: إنه تم المرور بالتفتيش على بعض الصيدليات التابعة للإدارة الصحية بالخانكة حيث تم ضبط 16 صنفا مجهول المصدر والتركيب وممنوع تداوله بالصيدليات العامة و3 أصناف أدوية ممنوع تداولها بالصيدليات العامة لأنها خاصة بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحى وبعض العينات المجانية و48 صنفا منتهى الصلاحية بكميات مختلفة موضوعة على الأرفف ومعدة للتداول مع الجمهور.



