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حوادث

تمشيط 10 مزارع وفحص 15 شقة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:06 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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محمد امين
،شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة بقطاع مدينة السادات تحت إشراف اللواء محمد ناجي، مدير الأمن واللواء أسامة السعودي مساعد مدير الأمن لقطاع السادات لملاحقة ذوي الأحكام القضائية والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات وفحص 31 شخص، كما تم فحص15 شقة مفروشة بمدينة السادات للتعرف علي هوية المقيمين بها.

كما تم المرور علي الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس والاديرة بنطاق قطاع السادات وتم التنبيه بتوخي الحذر واليقظة التامة

وأكد مدير الأمن على استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف ويومي على أوسع نطاق لملاحقة الخارجين عن القانون وفرض الحالة الأمنية المستقرة.
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