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محافظات

لتطوير منظومة الطرق.. الجيزة تخصص 230 مليون جنيه لأعمال الرصف

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تخصيص ٢٣٠ مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التى تم رصد حاجتها للتطوير.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات. 

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلي والجيش والمدبح بمركز ومدينة العياط حيث تم تخصيص ٨ مليون جنيه كاعتماد أولى للبدء في تنفيذ أعمال الرصف بهم إلى جانب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع يوسف السباعي والجيش والكرنك بمركز ومدينة الصف تمهيدآ للبدء في تنفيذ أعمال الرصف لهم.

ولفت راشد، إلى أهمية اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب من أجل التكاتف والتعاون للعمل علي الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ولتحقيق مستوى معيشي أفضل ينال رضاء المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية مزغونة بالبدرشين وجار العمل علي تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية.

وفي نفس الإطار إنتهت محافظة الجيزة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس وذلك خلال حملات إستمرت علي مدار يومين حيث جاءت تلك الحملات إستجابة لمطالب المواطنين إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من منطقة أرض المطاحن من خلال هيئة النظافة والتجميل وذلك عقب الجولة التى قام بها محافظ الجيزة بالمنطقة للوقوف على حالة النظافة بها.
لتطوير منظومة الطرق.. الجيزة تخصص 230 مليون جنيه لأعمال الرصف
لتطوير منظومة الطرق.. الجيزة تخصص 230 مليون جنيه لأعمال الرصف
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