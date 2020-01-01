شاهد| كل حفلات رأس السنة.. هيفاء وهبي تتألق في القاهرة.. ووائل جسار يرفع شعار الرومانسية.. وألا كوشنير تشعل الأجواء

شاهد| كل حفلات رأس السنة

هيفاء وهبي تتألق في القاهرة

وائل جسار يرفع شعار الرومانسية

ألا كوشنير تشعل الأجواء





شهدت مناسبة رأس السنة، إقامة عدة حفلات فنية غنائية لعدد من المطربين والمطربات، ونرصد عبر السطور التالية، أبرز هذه الحفلات.



قدم النجم هشام عباس، حفله الغنائى المقام على مسرح الفيلدج داخل كايرو فيستيفال سيتى مول بمنطقة التجمع الخامس، بأغنية "ماتبطليش"حيث استقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه.



وأعرب عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهور كايرو فيستيفال سيتى مول فى بداية عام 2020، كما شهد الحفل عرضا حيا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد.



كما أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها برأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى، بإطلالة اكثر إثارة مرتدية سواريه قصير خطف أنظار الجميع.



واشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.



تميز الحفل بأجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي وإشراف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠.



وشارك في إحياء أولي فقرات الحفل النجم العالمي حكيم وموسى بالإضافة الي فقرة استعراضية للراقصة صافيناز.



وخطفت الفنانة هيفاء وهبى الأنظار إليها فى الحفل الغنائى الذى اقامته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة.



وظهرت هيفاء وهبى فى الحفل باللوك الجديد، المقرّر أن تظهر به فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمرتقب عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتميزت ليلة رأس السنة التي اقيمت داخل أحد الفنادق الكبرى، بالطرب الشعبي للنجمين محمود الليثي وأحمد شيبة بحضور كامل العدد.



الحفل إنتاج محمود حنفي وتحت إشراف نورا حنفي وشارك في إحياء فقراته والراقصة انستازيا والمطربتين شروق ونعوم.



وأحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وبدأ "عاصي الحلاني" بغناء "اضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن".



واختتم عاصى الحلاني، الحفل بصحبة نجله شريف الذى تالق بأغنية "يا طيور بالعالي" ومجموعة كبيرة من الاغانى القديمة والحديثة، وسط حضور كبير من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.



وتألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة ملكية خلال إحيائها لأضخم سهرات رأس السنة، التي حملت لافتة كامل العدد قبيل الحفل بأسبوع، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.



وحضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "حفضل احلم"؛ ضجت القاعة بهتافات الإعجاب.



وحرصت نيكول سابا بعد ذلك، على تحية الجمهور، وتمنت لهم عاما جديدا مليئا بالسعادة وعلى كل الأمة العربية.



وأحيا المطرب مصطفى حجاج، حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠، رفقة الراقصة الاستعراضية آلا كوشنير في أحد فنادق القاهرة.



وبدأ "حجاج" بأغنية "يا منعنع"، ثم مجموعة متنوعة من أغانيه الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا وهى "خطوة، هتزهزه، آه يا حنان، مبنحلهاش".



وأشعل مصطفى حجاج، الحفل، بأغنية "أنا ابن مصر" واتلي تفاعل معها الجمهور.



وتألقت الا كوشنير بمجموعة كبيرة من الرقصات الشرقية على أغاني "حلاوة روح، اه لو لعبت يا زهر" وغيرها، وسط حضور كبير.



وأحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ومن تنظيم المنتج محمود حنفي وإشراف الدكتورة نورة محمود حنفي.



وقدم صبري العديد من أشهر أغانيه منها أجمل ليالي عمرى " ثم أدى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا وغيرها.



حرص عدد كبير من الجمهور على التقاط صور "سيلفي" مع رامي صبري.



كما قدم رامي صبري "ميدلي" أغاني دراما، شمل "غمضت عينى" و"مش فاكر ليك" و"مش فارق" و"بحبك"، قبل أن يختتم بـ"الرجل"؛ بناء على طلب الجمهور.



وشارك نجم ستار أكاديمي الأردني المطرب ناصر أبو لافي وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل رأس السنة الذي أقامه الخبير السياحي مصطفي اسماعيل، بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيري ضخم تسبب في زحام شارع التسعين.



وأحيا أولى فقرات الحفل ناصر أبو لافي الذي قدم عدد من اغنيه المميزة بموسيقي الراب منها "هتش ونتش" ،'"هقول فيكي اشعار" ،"موه " .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع .



وشهد حفل رأس السنة الذي اقيم داخل أحد الفنادق الكبرى، على كورنيش نيل القاهرة حالة من الطرب الرومانسي والشعبي حيث شارك في إحيائه النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري بالإضافة إلى المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة نجوان والراقصة صوفينار.



الحفل شهد لافتة كامل العدد وهو من إنتاج محمود حنفي واشراف ن دكتوره نورا حنفي التي تالقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري.