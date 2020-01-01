تعرف على ما تم إنجازه بمدينة مرسى مطروح خلال عام

= استرداد 204 فدان وتنفيذ 142 قرار ازالة واصدار 7187مخالفة اشغال

= غلق ونظافة وحل 8350 شكاوي وانشاء 99 بئر نشو قروض لـ 237 مستحق



اكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، انه تم تنفيذ العديد من الاعمال في كافة القطاعات الخدمية ، حيث تم تنفيذ 142 قرار ازالة طوال عام كامل في الموجة الـ 14 لاسترداد أراضي الدولة وتم تنفيذ 64 قرار ازالة بمساحة مستردة 85 فدان بمناطق القصر وعلم الروم خلال عام 2019.



وفي قطاع استرداد اراضي الدولة اكد المعداوي، ان أجهزة الرقابة بمجلس المدينة بالتعاون ادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة ، نجحت في استرداد 119 فدان مملوكة للدولة بمناطق مميزة علي البحر مباشرة بسيدي حنيش وذلك لعدم تنفيذ بنود التعاقد للشركات المتعاقدة مع المحافظة.



وفي قطاع الرقابة وتحرير محاضر، قال المعداوي، انه تم تحرير 2257 محضر اشغال طريق عام وتحرير 464 محضر بائع متجول وتحرير 842 محضر نظافة وتحرير 877 محضر مباني بدون ترخيص وتحرير 28 محضر غلق اداري وتحرير 17 محضر ادارة محل بدون ترخيص وتحرير 8 محاضر بيئة وضبط 42544 اشغالات طريق تسليمها للمخازن .



وفي قطاع النظافة تم رفع مخالفات القمامة للمدفن الصحي بالكيلو 29 باجمالي 145274 طن طوال عام 2019 من المناطق والأحياء بنطاق المدينة



وفي قطاع شكاوي المواطنين تم حل 6850 شكوي واردة من بوابة شكاوي مجلس الوزراء ومبادرة وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع بالاضافة الي حل 1500 شكوي من صفحات التواصل الاجتماعي في قطاعات النظافة والانارة وازالة اشغالات الطريق .



وفي قطاع الكهرباء والانارة تم انارة 8 تجمعات ، واحلال وتجديد مناطق السنوسية والعزبة الغربية والافراد وعلم الروم وحتي الامام مالك الي المدرسة الفنية للبنات بالكيلو 7 والشيخ عطيوة حتي المقابر والسواني القلبية حتي شارعي جمعة راتب وعمر بن الخطاب وتحويل هذه المناطق كابلات هوائية الي أرضية ، وانارة منطقة المقابر الخروبة واصلاح وصيانة كشافات للمواطنين بعدد 650 كشاف وتركيب 391 كشاف ليد بنطاق المدينة .



وفي قطاع الرصف تم اسناد أعمال الرصف للشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية للقوات المسلحة تحت اشراف مديرية الاسكان حيث تم رصف عزبة الافراد ورصف شارع الشيخ عطيوة ورصف 1200 م بشارع الامام مالك وجاري استكمال الترميم لـ 5 كم وجاري العمل في اعادة الشئ لاصلة بمنطقة السنوسية وجاري رفع كفاءة شارع المحطة بطول 200 م وتطوير شارع غراب المياه بالريفية بتركيب بلاطات وأعمدة انارة جديدة ن كما تمت الموافقة علي ربط منطقة المقابر بالسواني بشارع الامام مالك بتركيب أعمدة جديدة ورصف الشارع وتركيب بلدورات .



وفي مجال تقنين وضع اليد ( الاملاك ) تم تشكيل لجنة لوضع مقترح شرائح التثمين للمناطق بنطاق المدينة للاسترشاد بأعمال لجان التقييم محل طلبات الشراء في ظل قانون 144 لسنة 2017 ، وتم بحث 450 طلب باللجنة الابتدائية واللجنة العليا وجاري بحث طلبات الشراء التي تنطبق عليك شروط التقنين .



وفي مجال مواجهه السيول والامطار تم تطهير كافة مخرات السيول الطبيعية بعدد 53 مخر طبيعي علي مستوي مدينة مرسي مطروح ، وتم تطهير كافة العديات والكباري بنطاق المدينة بعدد 58 ب 6 كباري ، بالاضافة الي تطهير الشنايش بالشارع وتطهير بيارات وغرف تفتيش وعمل أغطية لبيارات الصرف بعمارات حي الزهور ، واقامة سدود في وادي اسماعيل بالكيلو 4 ، كما تم توفير المعدات اللازمة لمواجهه السيول ( 5 مواتير شفط – عدد 6 سيارات كسح – وسيارة أزمات شفط المياه – 2 لودر – كساحة لنقل اللودر ) ، وتشكيل فرق التدخل السريع لمواجهه الازمات والكوارث مزودة بالمعدات اللازمة .



وفي مجال تنمية القرية وانشاء الابار والمشروعات الصغيرة أوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم عمل عدد 250 معاينة لانشاء ابار نشو لتجميع مياه الامطار لعدد 18 وحدة محلية قروية تابعه لمركز ومدينة مرسي مطروح وتمت الموافقة لعدد 99 مواطن مستحقا طبقا للشروط الموضوعة من اللجنة الرئيسية للأشد احتياجا وفقرًا .



كما تم منح قروض للمواطنين المستحقين من مكتب مشروعك لاقامة مشروعات صغيرة من البنوك المختلفة لعدد 26 مقترض باجمالي 1.2 مليون جنيه ويتم التحصيل طبقا لجداول السداد ، وتم منح قروض من صندوق التنمية المحلية لعدد 211 مقترض بمبلغ 1.1 مليون جنيه ومنح قروض من صندوق الخدمة لعدد 10 مقترض للمشروعات الصغيرة بمبلغ 90 الف جنيه .



وفي مجال شئون البيئة تم الدفع بــ 50 حملة تفتيشية علي المطاعم والفنادق والمنشأت الخاضعة لقانون البيئة والزام عدد 30 مشروع من المشروعات الخاضعة لقانون البيئة بتقديم الاثر البيئي قبل البدأ بالعمل في المشروع ، وتم حل عدد 360 شكوي من المواطنين في شئون البيئة والقيام بحملات للحد من التلوث السمعي والبصري داخل المدينة والاشتراك في لجان للحد من مخاطر انفلونزا الطيور .



وفي مجال التجميل والتشجير تم زراعة اشجار الفيكس من مدخل المدينة وحتي كشوك عميرة وجاري زراعة الاشجار حتي رأس الحكمة باجمالي 23 الف شجر ، كما تم رفع كفاءة وتجميل الميادين بالمدينة .



وأشار الي استمرار الجهود المبذولة لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.