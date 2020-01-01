خارجية إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصيات إلى الإسرائيليين بعدم السفر إلى دول جنوب أفريقيا.



وحسب القناة 7 العبرية، حذرت الخارجية المسافرين الإسرائيلية من وجود مستوى عالٍ من الجرائم هناك.



وأوضحت أن هناك جرائم عنيفة تستهدف السياح، من بين أشياء أخرى.



وفى سياق منفصل توقفت وسائل الإعلام العبرية، عن نشر وتغطية أخبار الاعتقالات، وما يقوم به الجيش الإسرائيلي، كل ليلة بالضفة الغربية.



يشار الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، عشرات الشبان الفلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبين للمخابرات الإسرائيلية.