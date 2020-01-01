AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خارجية إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:01 م
الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية تحذر الإسرائيلين من السفر لهذه الدولة
Advertisements
سمر صالح
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصيات إلى الإسرائيليين بعدم السفر إلى دول جنوب أفريقيا.

وحسب القناة 7 العبرية، حذرت الخارجية المسافرين الإسرائيلية من وجود مستوى عالٍ من الجرائم هناك.

وأوضحت أن هناك جرائم عنيفة تستهدف السياح، من بين أشياء أخرى.

وفى سياق منفصل توقفت وسائل الإعلام العبرية، عن نشر وتغطية أخبار الاعتقالات، وما يقوم به الجيش الإسرائيلي، كل ليلة بالضفة الغربية.

يشار الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، عشرات الشبان الفلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبين للمخابرات الإسرائيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطيران الإسرائيلي خرق أجواء لبنان في هذه المناطق

يجر إسرائيل لـ انتخابات ثالثة.. نائب في الكنيست يهاجم نتنياهو

خيمة اعتصام ضد نتنياهو في القدس| تفاصيل

سكان جنوب إسرائيل يستعدون للرحيل لهذا السبب

نتنياهو يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي لهذا السبب

صراع العروش.. جيش الاحتلال ينهي تمرينا دوليا في قبرص

ترشيحاتنا

اعتزلت الغناء .. مطربة أمريكية تكشف سر اعتناقها الإسلام .. فيديو

شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان

خست جدا.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها برشاقة لافتة

شاهد .. أحمد السقا يكشف عن نصيحة غريبة من والده له

أحمد فتحي غاضب من شائعات رفضه تجديد تعاقده مع الأهلي

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن تثبيت عمال التشجير والعاملين فى الصناديق الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طرد سيدة معاقة من محل تجاري بسبب كلب.. تفاصيل

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد