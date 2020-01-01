فيديوجراف| لحظات قاسية عاشها محمد صلاح في 2019

محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تألق منذ احترافه خارج مصر، وحقق إنجازات وأرقام قياسية منذ مشاركته في الدوري الإنجليزي وتحديدا مع فريق ليفربول.



وشهد عام 2019 بعض اللحظات الصعبة التي عاشها محمد صلاح ، وهو ما أثر على إنجازاته في عام 2019 بعض الشيء، ولكنه قادر على تجاوز تلك الصعاب، خاصة وأن محمد صلاح يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019/2020.





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يذكر أن نادي ليفربول يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة يليه فريق ليستر سيتي برصيد 42 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



من خلال الفيديو جراف التالي، تعرف على أصعب اللحظات التي عاشها محمد صلاح في 2019 مع ليفربول ومنتخب مصر.