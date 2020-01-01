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عاجل.. بدء الانسحاب التدريجى للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:17 م
مظاهرات العراق -
مظاهرات العراق - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، يشير الى بدء الانسحاب التدريجى للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد. 

وقد قامت قوات الأمن بمحيط السفارة الامريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ قليل، بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.

وكان المحتجون بمحيط حرم السفارة الامريكية قامو بحرق عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.
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إعلان مهم لمتظاهري ساحة التحرير بالعراق حول اقتحام السفارة الأمريكية

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