عاجل.. بدء الانسحاب التدريجى للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، يشير الى بدء الانسحاب التدريجى للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد.





وقد قامت قوات الأمن بمحيط السفارة الامريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ قليل، بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.



