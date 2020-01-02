وزيرة الصناعة أمام البرلمان 12 يناير لمناقشة مشاكل المصانع المتعثرة

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة من المقرر أن تعقد إجتماع مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية يوم الأحد الموافق 12 يناير.



وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إجتماع اللجنة مع وزيرة الصناعة من المقرر أن يناقش مشاكل المصانع المتعثرة فى المحافظات، قائلة إن هناك طلب إحاطة مقدم من أحد النواب بشأن توقف مصنع الورق فى محافظة السويس.



وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن عدد من المصانع فى المحافظات متوقفة نتيجة لعدم إكتمال البنية التحتية ومنها المدينة الصناعية فى جمصة لمحافظة الدقهلية والمصانع فى دمياط جديدة.



وتابعت: أغلب مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل فى زيادة أسعار مدخلات الصناعة من الكهرباء والغاز والمياه ، وان المصنع يحضر المواد الخام من الخارج ثم يقوم بتصنيعها إلا أنه يقوم ببيعها بسعر أعلى من المستورد ، نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الصناعة.



وطالب الحكومة بضرورة بيع مدخلات الصناعة بثمنها وعدم زيادتها، مشيرا إلى أن أى دولة لا تقوم بدون صناعة.