AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

3598.9 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالیة 2018-2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة نحو ٣٧٨٣٫٧ ملیار جنیه، خلال السنة المالیة ٢٠١٨ /٢٠١٩ ،مقابل٣٥٩٨٫٩ ملیار جنیه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو ٥٫١ ٪، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وكان من أھم القطاعات المساھمــة في معدل الـنمو للناتـج المحلي الحقیقي، الاستخراجات، التشیید والبناء، السیاحة، تجارة الجملة والتجزئة، الصناعات التحویلیة، الزراعة، الاتصالات، والأنشطة العقاریة. وبلغ النـاتج المـحـلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابته نحو ٥١٧٠٫٣ ملیـار جنیه مقابل ٤٣٣٤٫٩ ملیـار جنیه بمعدل نمو 19.9%.

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الثابتة ٢٠١٦ /٢٠١٧ ) نحو ٣٨٥٧٫٥ مـلیـار جنيه خلال السنة المالیة ٢٠١٨ /٢٠١٩، مقابل ٣٦٥٤٫٤ ملیار جنيه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو ٥٫٦٪.

وبلــغ الـناتج المحـلي الإجـمالي بسـعر السـوق (بـــالأسـعار الجـاریة) نحو ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنيه، مقابل ٤٤٣٧٫٤ ملیار جنیه بمعدل نمو ١٩٫٩٪.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: 7 تريليونات جنيه الناتج المحلي المستهدف بموازنة 2020 / 2021

خبير حول توقع زيادة الناتج المحلي: يؤدي لتراجع الدولار وارتفاع قيمة الجنيه

تحليل| الدولار يتوقف عن التراجع والذهب يخسر 23 جنيها خلال نوفمبر

21.9 مليار جنيه ارتفاعا في حجم الاحتياطي النقدي خلال 4 شهور

6.1 مليار دولار ارتفاع في حجم التجارة الخارجیة السلعیة خلال السنة المالیة 2018/2019

1080.2 مليار جنيه إجمالي إيرادات الحكومة العامة خلال 2018 -2019

ترشيحاتنا

تستخدم بول كلب لاجتياز تحليل المخدرات | اعرف كيف تم معاقبتها

شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز

عقدة الأهلي تهدد مسيرة ميدو مع المقاصة

مرور القاهرة: تحويلات وتعزيزات مرورية على صلاح سالم ومصر القديمة وجوزيف تيتو.. الأسباب بالتفصيل

بتمنالكن سنة كلها حب .. نانسي عجرم تهنئ جمهورها برأس السنة من أبو ظبي

تقلبات جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

من الأجمل.. شاهد| نجوم كابلز وسناجل يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة