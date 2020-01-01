3598.9 مليار جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالیة 2018-2019

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة نحو ٣٧٨٣٫٧ ملیار جنیه، خلال السنة المالیة ٢٠١٨ /٢٠١٩ ،مقابل٣٥٩٨٫٩ ملیار جنیه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو ٥٫١ ٪، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



وكان من أھم القطاعات المساھمــة في معدل الـنمو للناتـج المحلي الحقیقي، الاستخراجات، التشیید والبناء، السیاحة، تجارة الجملة والتجزئة، الصناعات التحویلیة، الزراعة، الاتصالات، والأنشطة العقاریة. وبلغ النـاتج المـحـلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابته نحو ٥١٧٠٫٣ ملیـار جنیه مقابل ٤٣٣٤٫٩ ملیـار جنیه بمعدل نمو 19.9%.



كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الثابتة ٢٠١٦ /٢٠١٧ ) نحو ٣٨٥٧٫٥ مـلیـار جنيه خلال السنة المالیة ٢٠١٨ /٢٠١٩، مقابل ٣٦٥٤٫٤ ملیار جنيه خلال السنة المالیة السابقة بمعدل نمو ٥٫٦٪.



وبلــغ الـناتج المحـلي الإجـمالي بسـعر السـوق (بـــالأسـعار الجـاریة) نحو ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنيه، مقابل ٤٤٣٧٫٤ ملیار جنیه بمعدل نمو ١٩٫٩٪.