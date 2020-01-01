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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما فرش حشيش بالطريق الإقليمي فى منيا القمح

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:25 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبحوزتهم كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بالقرب من القول الأمني الثالث بالطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة المقدم أمير وديع، مفتش فرقة شرطة العاشر من رمضان، ومعاونة من قوات القول الثالث لتأمين الطريق الإقليمي، من ضبط كلًا من "إسلام.م" 32 سنة، و "رضا.أ" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان دائرة مركز شرطة اشمون بمحافظة المنوفية وذلك حال استقلالهما السيارة رقم 2914 "م ر س" ملاكي، بقيادة الأول، وبحوزتهما 18 فرش لجوهر الحشيش المُخدر.

وتبين حيازة المتهمان للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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