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أخبار البلد

الحكومة توافق على دعم المكون المصري بمشروع الهجرة من أجل التنمية مع ألمانيا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005، فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية "إدارة الأعمال والتسويق الدولي " بجامعة سيناء، ليصبح " كلية إدارة الأعمال".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" الموقعة بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسئولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء "مركز مصري – ألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" داخل جمهورية مصر العربية، ويناط بالمركز توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصي في كل من البلدين.
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