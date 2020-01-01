كاميرات المراقبة تكشف لص اعتدى على مدرس بجامعة الأزهر في حدائق القبة

كشفت كاميرات المراقبة واقعة تعدى سائق توك توك على مدرس بجامعة الازهر وسرقته اثناء سيره بحدائق القبة.



تبلغ لقسم قسم شرطة حدائق القبة من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر (مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن).



بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال توقفه بشارع مصر والسودان دائرة القسم لاستقلال إحدى السيارات الأجرة فوجئ بقيام قائد دراجة بخارية توك توك بخطف هاتفه المحمول ، وأثناء محاولته بالإمساك به متشبسًا بالدراجة البخارية سقط أرضًا مما أدي إلي حدوث إصابته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء إرتكابها سائق توك توك تم ضبطه حال إستقلاله الدراجة البخارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة.



واعترف بارتكاب الواقعة ، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكنه وتولت النيابة العامة التحقيق.

