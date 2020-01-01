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أخبار البلد

الحكومة: تأجيل الحجز على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:36 م
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية تأجيل السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة لدى البنوك. 

وتضمن القرار تأجيل الحجز على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
الحكومة: تأجيل الحجز على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة
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