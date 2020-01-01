الحكومة: تأجيل الحجز على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية تأجيل السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة لدى البنوك.



