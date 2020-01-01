الغرف السياحية: لا نرفض الرسوم بشرط مراعاة منطقية التقدير والتوقيت

أشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرا حول فرض رسوم تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وكان هناك تحفظ من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها.



واستجابت الوزارتان بشكل فوري لطلب اتحاد الغرف السياحية وغرفة الغوص بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها.



وعلي الفور عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.



وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة عكست رغبة جميع الأطراف وحرصها على الحفاظ علي الموارد الطبيعية وكنوز البيئة البحرية بمصر وتم التوصل الي عدة قرارات في إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض اية رسوم وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية.



وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد أن التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي .



وأشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا علي مدار سنوات عديدة ويتحقق الان بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة.



وقال الوصيف ان القرارات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع تعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع ان وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الستة اشهر المقبلة. مشيرا الي أن القطاع يأمل في ان يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي.



وأكد أحمد الوصيف ان قطاع السياحة احرص القطاعات علي الحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية اولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع وثانيا لان تلك الموارد والكنوز احد اهم عناصر الجذب السياحي بمصر .



وأضاف ان القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين اولاها القيمة المنطقية لتلك الرسوم والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع .. مشددا علي ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض اية رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.



وتوصل الاجتماع الذي تم عقده الى القرارات الآتية :-



١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020.



٢ -تخفيض نسبة ٥٠ %بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020.



٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020.



٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠ .



وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

