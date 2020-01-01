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تعليم

محافظ القليوبية يتفقد مديرية التعليم ويوجه الاستعدادات للامتحانات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:35 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد ديوان مديرية التعليم
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مبنى مديرية التربية والتعليم ببنها.

حيث تابع المحافظ سير العمل بكافة الأقسام والإدارات الخدمية بداخل الديوان، وأكد على سرعة انجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين والطلاب.

وتضمنت جولة المحافظ المفاجئة والتى رافقه خلالها قيادات المديرية اقسام الملفات وشئون الطلاب وقاعة الفيديو كونفرانس وقاعة الإجتماعات وشئون الطلاب وغيرها من الأقسام .

ووجه المحافظ بالإستعداد الجيد للامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب وذويهم.

فى ذات السياق التقى المحافظ بعدد من المواطنين والعاملين بالتعليم واستمع الى مطالبهم ووعد بالإستجابة لمطالبهم.
محافظ القليوبية يتفقد مديرية التعليم ويوجه الاستعدادات للامتحانات
محافظ القليوبية يتفقد مديرية التعليم ويوجه الاستعدادات للامتحانات
محافظ القليوبية يتفقد مديرية التعليم ويوجه الاستعدادات للامتحانات
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