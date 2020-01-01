محافظ القليوبية يتفقد مديرية التعليم ويوجه الاستعدادات للامتحانات

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مبنى مديرية التربية والتعليم ببنها.





حيث تابع المحافظ سير العمل بكافة الأقسام والإدارات الخدمية بداخل الديوان، وأكد على سرعة انجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين والطلاب.