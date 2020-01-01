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حوادث

إصابة ربة منزل و4 من أبنائها باشتباه تسمم في بني سويف

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:33 م
صورة أرشيفية - تسمم
صورة أرشيفية - تسمم
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محمد عبدالحليم
أصيبت ربة منزل و4 من أبنائها، باشتباه تسمم وحالة من عدم الإتزان، ونقلوا لتلقي العلاج اللازم بمستشفى بني سويف العام.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال " نجلاء . ح . م " مدرسة، 45 عاما، و4 من أبنائها مصابين بحالة من عدم الاتزان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وحالتهم العامة تحسنت.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال زوج ربة المنزل تبين أنه يدعى " محمد . ع . م " 46 عاما، صاحب سوبر ماركت، قرر أنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بزوجته وأولاده يعانون من حالة خمول وعدم اتزان، فاعتقد أنه تسريب غاز أدى لإصابتهم، وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.
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