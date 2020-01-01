الصوت أيضا يشيخ | تعليق قاسي من إعلامية على عودة عزيزة جلال للغناء

أثارت الإعلامية السورية نوال الحوار الغضب بسبب تعليقها على عودة عزيزة جلال للغناء بعد 35 عام للغناء، حيث قالت في مقال لها عبر فيس بوك : "ليتها لم تعد فعلا الصوت أيضا يشيخ".
وبدورها تلقت الإعلامية البحرينية بروين حبيب، ردود أفعال غاضبة أيضا بعدما نشرت مقال نوار الحوار عن عودة عزيزة جلال على صفحتها الرسمية عبر انستجرام .
وكتبت نوال الحوار قائلة: "ليتها لم تعد فعلا الصوت أيضا يشيخ..أود أن أخبركم أني أحببت عزيزة جلال بقدر حبي لوردة وميادة وطبعا لكل منا ذائقته الفنية كنت أسأل نفسي لماذا غابت هذه السيدة.. هل الحب يطغى على الموهبة؟ هل العائلة هي السبب؟ من هو الرجل الذي سيطر على روح هذه السيدة؟؟؟ طرحت على نفسي أسئلة لم أجد لها مبررا".
وتابعت: "كل من يعرفني يعرف حبي للمغرب وأني من أكثر الناس ولعا بهذه البلاد البهية لقد كان هاجسي عندما سافرت إليها أن أزور مدينة مكناس ليس فقط لكرومها وإنما أيضا كرمى لعيون عزيزة جلال..ابنة هذه المدينة التي بقيت ببالي... وعندما رأيت عزيزة جلال لأول وآخر مرة في حياتي كانت الصدفة أني كنت أقضي عطلتي بمدينة ماربيا الإسبانية دخلت لتناول الغداء... شوقا لطبق البايلا التي تشتهر به إسبانيا فكانت بنفس المطعم برفقة زوجها وأطفالها... بقيت شاردة فقط أنظر لهذه السيدة التي ترتدي العباءة السعودية وتتحدث بلهجة أهل الطائف....وتحسرت على اعتزالها وبنفس الوقت أحببت أمومتها".
وتابعت: "اليوم انتظرت حفلها ببالغ الانتظار لأتأكد وبك أسف أن الزمن لا يعود وما كان بالأمس لن يكون لنا الان غنت عزيزة ببداية الحفل أغنيتها هو الحب لعبة... لامجال للمقارنة بين الحفل الذي أقيم في الثمانينات باستاد القاهرة عندما كانت العزيزة في منتصف عشرينيها".
وأضافت: "أول مرة اكتشف أن الصوت أيضا يشيخ بشكل مؤلم ،وتلك هي النقطة التي توجع أعمارنا".
ومن جانبها تساءلت بروين حبيب: " هل الأصوات فعلا تشيخ بمعنى هل الأصوات لها عمر زمني ، وعدم التدريب يُفقدها لياقتها فعلا أم الأرواح تنطفىء أو تتحول ترى أين تذهب تلك الخامة الربانية مع الزمن تشيخ أو تهرم ؟ رغم أني لا أحب هذه الواقعية القاسية كثيرا ! أم يصبح مجروحًا أو محمولًا على حكايات نجهلها .... ! ثم هل من حقنا أن نصادر عودة المواهب إلى مجراها.. أم أنها لن تستطيع عبور النهر مرتين".
وفور نشرها لهذا الرأي عبر صفحتها الرسمية تعرضت بروين حبيب لهجوم شديد من جانب متابعيها، إلا أنها أوضحت أن هذا الرأي ليس رأيها ولكنها طرحت مجرد تساؤلات، قائلة: "المتابعين للأسف لم يقرأوا البوست جيدا، بمعنى لم يكملوه ، مش أنا اللي قلت (ليتها لم تعد ) !!!!! أنا علّقت بسؤال بناءً على بوست الكاتبة نوال حوار بالفيس بوك... ليتهم لاحظوا قبل أن يطلقوا الأحكام ".