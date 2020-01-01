مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أجرة وملاكي بسوهاج

شهد طريق مطار سوهاج الدولي تصادم بين سيارة أجرة وأخري ملاكي اسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف، وانقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة، حدوث تصادم بين سيارة أجرة واخري ملاكي بسبب انفجار اطار السيارة الأولي واصطدامها وجها لوجه بالسيارة الثانة.



اسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 أخرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي، وتم نقل 3 مصابين للمستشفى العام، و5 مصابين، للمستشفى الجامعي.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.

