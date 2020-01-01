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حوادث

ضبط سيدة وشقيقها من جنسية عربية متلبسين بـ6 كيلو آيس بـ18 مليون جنيه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:40 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية وبحوزتهما أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الآيس بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام اثنين من العناصر الإجرامية (شقيقين "رجل وسيدة" يحملان جنسية إحدى الدول العربية) بجلب كمية كبيرة من مخدر "الآيس" بقصد ترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة سكنًا لهما ومسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال تواجدهما أسفل العقار سكنهما، وبحوزتما (كمية من مخدر الآيس "وزنت أكثر من 6 كيلو جرام"- مبالغ مالية) بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (18,000,000) ثمانية عشر مليون جنيه تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.
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