توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارات البيئة والصحة والاتصالات والتعليم العالي

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين كلا من وزارات البيئة والصحة والاتصالات والتعليم العالي.



وتضمنت الاتفاقية الأولى بين البيئة والتعليم العالي تبادل الخبرات بين الوزارتين، والاتفاقية الثانية بين الجانبين لتعزيز المشاركة المجتمعية في التخلص من المخلفات الطبية والإلكترونية والاتفاقية الثالثة بين التعليم العالى والصحة والاتصالات لتوفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.