احتفالات رأس السنة.. هنا الزاهد بفستان قصير وروبى وياسمين رئيس بإطلالات سوداء.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " صورة جديدة لها بصحبة الفنانة هنا الزاهد والفنانة روبى.





وتألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان أسود قصير بينما ظهرت الفنانه ياسمين رئيس والفنانة روبى باللون الأسود.





وعلقت الفنانة ياسمين على الصورة قائلة : عام جديد سعيد.





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :





انا حبيت الاسود اكتر مابحبه 😍





كل سنه وانتم بخيروسعاده ياجميلات





شله قمرات وبس





يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية.



