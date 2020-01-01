تعاون مشترك بين هندسة طنطا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا عن تعاون مشترك بين كلية الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والاستشارات الهندسية.





وفي سياق متصل، زار وفد من الجامعة برئاسة الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بطنطا المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، حيث كان في استقباله الدكتور خالد محمد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز ، والدكتور خالد يسري نائب رئيس المركز، وتفقد الوفد المعامل والمعاهد المختلفة بالمركز للوقوف على إمكانيات المركز وسبل التعاون المختلفة، بهدف صياغة اتفاقية للتعاون بين الكلية والمركز ، ومناقشة البنود المختلفة لأوجه التعاون بين الجانبين.



