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تعليم

أحمد شديد يتفقد مراحل تصنيع منتجات ورش جامعة الفيوم ويطمئن على سير العمل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:54 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الورش المركزية بجامعة الفيوم، وبحضور الدكتور شريف العطار وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد العسلي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب .

واستعرض رئيس الجامعة، مراحل تصنيع منتجات الورش المختلفة والخامات المستخدمة واطمئن على سير العمل بشكل منتظم , كما وجه بسرعة تنفيذ الأعمال المختلفة  في التوقيتات المحددة .

وأكد رئيس جامعة الفيوم على أن الورش مستمرة فى العمل ولن تتوقف وستقوم الجامعة بتوفير كافة الخامات الخاصة بالتصنيع ، لاستمرار العمل بهذه الورش والاعتماد على الخامات والمنتجات المصرية.
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