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حوادث

للتيسير على المواطنين.. إنشاء مجمع محاكم بالخارجة ومقر لمحكمة الفرافرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:57 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، عن مناقشة سبل إقامة مجمع للمحاكم بمدينة الخارجة وتخصيص مقر لمحكمة الفرافرة خلال لقائه مع المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل.

وأكد المحافظ، أن اللقاء تضمن بحث عدد من الملفات الخاصة باستغلال المباني والأصول غير المستغلة التابعة للوزارة على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ، أنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على إنشاء مجمع للوزارة يضم المحاكم والشهر العقاري، وكذلك تخصيص مقر لافتتاح محكمة بمركز الفرافرة للتيسير على أهالي المركز.

وتضمن اللقاء أيضا مناقشة افتتاح فرع محكمة استئناف بالخارجة, من اجل التيسير علي المواطنين من عناء مشقة السفر للمحاكم خارج المحافظة.

يأتي ذلك من ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التيسير علي المواطنين وتلبية طلباتهم وانهاء اجراءات التقاضي داخل المحافظة .

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