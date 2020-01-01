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اقتصاد

التخطيط: 200 مليون جنيه لـ 35 مشروع صرف صحي بالقرى الفقيرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:51 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب فى تلك القرى.

وذكرت الوزيرة في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات، مشيرة إلى أن محافظات تلك المرحلة هى أسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحيرة، والمنيا، وأسوان، ومطروح، والوادى الجديد، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية.

وكشفت عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالى الاعتماد لـ 35 مشروع صرف صحى، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

أوضحت أن الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
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