اشتر iPhone X بـ 6666 جنيها فقط.. تعرف على السر

نجحت فئة الـ X فى هواتف iphone الشهيرة منذ ظهورها عام 2017 فى تحقيق نجاح ساحق، بعد الاستغناء عن زر الـ Home الشهير، إضافة إلى تجربة الشاشة الكاملة بحجم مثالى التى جعلتها اهتمام محبى العلامة الأمريكية الفاخرة.





لكن السعر الباهظ لهذه الفئة يجعل حلم اقتنائها صعبًا بعض الشىء، ولكن الفرصة ممكنة لاقتناء هاتف iPhone X بنصف سعره تقريبًا مقابل 414 دولارا، ما يعادل 6666 جنيهًا.





وبحسب موقع "تك رادار" التقني، يمكن الحصول على نسخة مجددة من فئة iPhone X عبر منصة "إيباي" الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن هاتف iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





يذكر أن هاتف iPhone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير.





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