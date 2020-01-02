برلماني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب فوزى فتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القانون رقم 119 بشأن التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى تعديل بعض مواده التى تتعلق بفصل القرية عن المدنية فى مسألة بناء الأدوار، بحيث يسمح القانون للقرية ببناء أكثر من دور، خاصة أن القانون يساوي بين القرية والمدينة فى بناء الأدوار.





وأشار "فتى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا فى حاجة إلى تعديل أيضًا قانون التصالح فى مخالفات البناء لتفعيل جواب الإفادة الذى يخرج من المحليات للمحاكم بشأن وقف قضايا التصالح فى مخالفات البناء؛ خاصة أن معظم المحاكم لا تأخذ بجواب الإفادة.





وتابع أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، عدم تفعيل جواب الإفادة يساهم فى وقف تنفيذ الأحكام لحين التصالح فى مخالفات البناء، مطالبا بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.





كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.





وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



