تعليم الإسماعيلية ينظم ندوة بعنوان "حياتنا في مستقبلنا .. نعم للحياة"

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، الندوة التوعوية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تحت عنوان "حياتنا فى مستقبلنا .. نعم للحياة لا للانتحار" .



ورافق المحافظ في افتتاح الندوة الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الإسماعيلية رئيس مجلس الأمناء والآباء وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم وممثلى مديريات الأوقاف والأزهر والكنيسة.



وتعد الندوة هي الأولي من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية والتى تستهدف بحث ومناقشة الأسباب الحقيقية والضغوط الحياتية التي تؤدي للانتحار وسبل علاج المشكلات والتحديات التى يواجهها المجتمع .



وأكد المحافظ، في كلمته خلال افتتاح الندوة، على أهمية وحتمية تفعيل دور كافة المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها جنبا إلى جنب مع المؤسسات الدينية فى التوعية لأبنائنا بقيمة الحياة ومواجهة أية مشكلات أو تحديات وذلك الى جانب دور الأسرة الرئيسى وجميع أفراد المجتمع وذلك من أجل بناء الصحة النفسية للشباب وتنشئة جيل بصحة نفسية متميزة.