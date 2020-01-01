الدوري الانجليزي .. الغاء هدف استون فيلا في شباك بيرنلي بسبب كعب القدم

ألغى الحكم هدف فريق أستون فيلا الذي سجله في شباك منافسه بيرنلي في المباراة المقامة حاليا على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR " لوجود شبهة تسلل في الهدف وبالفعل تم إلغاء هدف جاك جريليش بعد التأكد من حالة التسلسل بكعب قدمه في الدقيقة 14 من عمر اللقاء .



ويشارك المصري محمود تريزيجيه في المباراة أساسيا بينما تواجد احمد المحمدي علي دكة البدلاء لفريق أستون فيلا .



جدير بالذكر أن فريق بيرنلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.



