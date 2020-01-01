جمال الغندور: هدف قفشة تسلل وضربة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة .. فيديو

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن حالات شهدها الدوري الممتاز الموسم الجاري وقع خلالها حكام الساحة والمساعدين في مصيدة الأخطاء.



قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": ضربة شهدت الجولات العشر الماضية حالات وقع فيها قضاة الملاعب خاصة المساعدين فى أخطاء مثل ضربة الجزاء التى تم احتسابها من قبل الحكم المساعد لصالح الزمالك أمام إنبي في الدوري المحلي إلى جانب الهدف الثاني الذي أحرزه محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري الذى جاء من تسلل.



تابع : ضربة الجزاء التي تم احتسابها لصالح نادى المقاصة أمام طنطا وهمية وغير موجودة وأحرز منها الفريق الفيومي هدفا التعادل.



أضاف: أرى أن أسوأ مشهد تحكيمي فى العالم حدث بالدوري المغربي بعد إيقاف أحد الحكام فى احدى المباريات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي بعد احتساب 4 ركلات جزاء غير صحيحة وتم شطبه.