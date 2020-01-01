محافظ الدقهلية يستقبل وفد مطرانية ميت غمر لتقديم التهنئة بالعام الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم القمص انسيموس رزق والقس اسطتانوس عيد، ممثلين عن مطرانية ميت غمر لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد .



وأكد وفد الكنيسة ، حرصه على تقديم التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد وفي كل المناسبات،تقديرا لجهوده المتميزة في مختلف القطاعات بالمحافظة.



من جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر لوفد الكنيسة على لمستهم الكريمة متمنيا عام ميلادي يحمل الخير والمحبة والسعادة لشعب مصر العظيم .