أعمال عربية وغربية على طريقة مونت كايرو بالأوبرا

تقدم فرقة مونت كايرو بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى شريف نور حفلًا بعنوان اوبرا كافيه سيناريو واخراج مؤسس الفرقة ماهر ذكرى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 3 يناير على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر الأعمال الغنائية العربية إلى جانب عدد من المؤلفات الغربية بتوزيعات جديدة منها اهل المحبة، ابجد هوز، طاير يا هوا، شط اسكندرية، بحبك اوى، عشانك يا قمر، يا حلو صبح، بحلم معاك، نور العين، بكتب اسمك، زورونى كل سنة مرة، حلوة يا بلدى، سواى وغيرها.



