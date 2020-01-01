بعمق 2 متر .. هبوط أرضي مفاجئ بمدينة السادات دون خسائر

شهدت مدينة السادات، صباح اليوم ھبوطا أرضيا بشارع عبد المنعم رياض بالمنطقة السكنية الأولى بمدينة السادات.



حيث تبین حدوث ھبوط أرضي محدود علي جانب الطريق بجوار غرفة تفتيش الصرف الصحي بمساحة 5,1 متر مربع بعمق 2 متر دون إصابات أو تلفيات .



وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وعمل كردون حول الموقع وتم إخطار جھاز مدينة السادات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.