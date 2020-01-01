محافظ بني سويف: استقبال أكثر من 144 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم استقبال 144 ألف و659 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف، حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.



وأكد محافظ بني سويف، على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الماضي"في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



ونوه المحافظ ، عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة ،والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها ،حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 144659سيدة وفتاة"منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الثلاثاء "،وذلك بواقع :19461 بالواسطى،18278بناصر،25314 في بني سويف،18646اهناسيا،25370 في ببا، 27106 بالفشن، 10484 سمسطا .