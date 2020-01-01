اهم الاخبار.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر.. المترو: إطلاق تطبيق جديد على الموبايل لتقديم خدمات للركاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
المترو: إطلاق تطبيق جديد على الموبايل لتقديم خدمات للركاب
أعلنت الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق عن تطوير الموقع الإلكتروني للشركة http://www.Cairometro.gov.eg ، والذي سيبدأ العمل به وإطلاقه على شبكة الإنترنت الدولية مع بداية العام الجديد 2020 باللغتين العربية والإنجليزية وذلك موائمة لتوجهات الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
شاهد .. أحمد السقا يكشف عن نصيحة غريبة من والده له
قال الفنان أحمد السقا، إنه يُلقب بـ"تربي الوسط الفني" وذلك بسبب حضوره الكثير في الجنازات لزملائه من الوسط الفني وغيرهم ، كما أنه قريب من الناس.
البورصة في 3 أشهر | تباين المؤشرات و117 مليار جنيه إجمالي التداول
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال الفترة من 2019/12/31 : 2019/10/01 حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13961.5 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2.08%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 2.71% مسجلا 534 نقطة.
بـ 13 مدينة جديدة.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر
مشروعي سكن مصر ودار مصر الجديدين التي أعلنت عنهما وزارة الإسكان لتوفير نحو 6101 شقة جديدة للشباب في 13 مدينة، كانابمثابة بارقة أمل جديدة للشباب الراغبين في الحصول على شقق سكنية بالمدن الجديدة، ويستعرض صدى البلد طريقة وشروط حجز الشقق الجديدة بمشروعي سكن مصر ودار مصر.
العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال 50 ألف موظف حكومي منتصف 2020..فيديو
قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة الأعمال التى نفذت فى الحى الحكومى بالعاصمة تصل إلى 85%، لافتًا إلى أن الحى جاهز لاستقبال أكثر من 50 ألف موظف منتصف العام.
الأرصاد: غدا سقوط أمطار على شمال البلاد..والصغرى بالقاهرة 9 درجات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس غير مستقر؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
بأسعار مخفضة | بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير اليوم
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الأربعاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الأول من شهر يناير، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقًا الطريق الدائري ويحدها جنوبًا طريق الميثاق، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد وصقيع فى سيناء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، أول أيام العام الجديد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
إفلاس جماعي يطيح بـ أردوغان وحكومته.. تعرف على التفاصيل
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ اقتصاد سياسي: إن الاقتصاد التركى يسير فى طريقه نحو التراجع ، لافتا إلى أن الأخير قد سجل تراجع فى البداية بشكل تدريجى أما فى الوقت الراهن فقد سجل تراجع ضخم .
تسريبات تكشف اسم هاتف Samsung المرتقب
قال صاحب التسريبات الشهير "Ice Universe" الأسبوع الماضي، أن سامسونج تعتزم إطلاق اسم Galaxy S20 على الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Galaxy S، وذلك بدلا من "جالاكسي إس11".
تريند الفن| إطلالة هيفاء وهبي المثيرة في رأس السنة.. وسامة شقيق ياسمين صبري.. وتصريحات زوجة أحمد السقا
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
المترو: إطلاق تطبيق جديد على الموبايل لتقديم خدمات للركاب
أعلنت الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق عن تطوير الموقع الإلكتروني للشركة http://www.Cairometro.gov.eg ، والذي سيبدأ العمل به وإطلاقه على شبكة الإنترنت الدولية مع بداية العام الجديد 2020 باللغتين العربية والإنجليزية وذلك موائمة لتوجهات الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
شاهد .. أحمد السقا يكشف عن نصيحة غريبة من والده له
قال الفنان أحمد السقا، إنه يُلقب بـ"تربي الوسط الفني" وذلك بسبب حضوره الكثير في الجنازات لزملائه من الوسط الفني وغيرهم ، كما أنه قريب من الناس.
البورصة في 3 أشهر | تباين المؤشرات و117 مليار جنيه إجمالي التداول
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال الفترة من 2019/12/31 : 2019/10/01 حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13961.5 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2.08%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 2.71% مسجلا 534 نقطة.
بـ 13 مدينة جديدة.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر
مشروعي سكن مصر ودار مصر الجديدين التي أعلنت عنهما وزارة الإسكان لتوفير نحو 6101 شقة جديدة للشباب في 13 مدينة، كانابمثابة بارقة أمل جديدة للشباب الراغبين في الحصول على شقق سكنية بالمدن الجديدة، ويستعرض صدى البلد طريقة وشروط حجز الشقق الجديدة بمشروعي سكن مصر ودار مصر.
العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال 50 ألف موظف حكومي منتصف 2020..فيديو
قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة الأعمال التى نفذت فى الحى الحكومى بالعاصمة تصل إلى 85%، لافتًا إلى أن الحى جاهز لاستقبال أكثر من 50 ألف موظف منتصف العام.
الأرصاد: غدا سقوط أمطار على شمال البلاد..والصغرى بالقاهرة 9 درجات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس غير مستقر؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
بأسعار مخفضة | بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير اليوم
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الأربعاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الأول من شهر يناير، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقًا الطريق الدائري ويحدها جنوبًا طريق الميثاق، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد وصقيع فى سيناء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، أول أيام العام الجديد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
إفلاس جماعي يطيح بـ أردوغان وحكومته.. تعرف على التفاصيل
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ اقتصاد سياسي: إن الاقتصاد التركى يسير فى طريقه نحو التراجع ، لافتا إلى أن الأخير قد سجل تراجع فى البداية بشكل تدريجى أما فى الوقت الراهن فقد سجل تراجع ضخم .
تسريبات تكشف اسم هاتف Samsung المرتقب
قال صاحب التسريبات الشهير "Ice Universe" الأسبوع الماضي، أن سامسونج تعتزم إطلاق اسم Galaxy S20 على الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Galaxy S، وذلك بدلا من "جالاكسي إس11".
تريند الفن| إطلالة هيفاء وهبي المثيرة في رأس السنة.. وسامة شقيق ياسمين صبري.. وتصريحات زوجة أحمد السقا
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: