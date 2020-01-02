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ثقافة

القباطي يحتفل بأعياد الميلاد المجيد في متحف النسيج المصري.. الأحد

الخميس 02/يناير/2020 - 09:48 ص
متحف النسيج المصري
متحف النسيج المصري
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؛ ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز معرضًا فنيًا تحت عنوان " القباطي" وذلك يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار،ويستمر المعرض حتى ١٥ يناير الجاري.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد في إطار مشروع إحياء نسيج القباطى. كما يحاكي القطع المعروض بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مشيرا إلى ان المعرض يضم ولأول مرة عددا من قطع النسيج المجسمة وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على إعطاء الفرصة لذوى البصيرة للتعرف والاستمتاع بتاريخ وآثار حضارة مصر العظيمة بشكل عام وفنون نسيج القباطى المختلفة بشكل خاص.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، أنه على هامش المعرض سوف يتم تنظيم جولات لزوار المتحف داخل القاعات المختلفة للمتحف لتعريف الجمهور على نسيج القباطى فى مصر بشكل عام، وقطع النسيج التي تنتمى للفن القبطى بشكل خاص. كما سيقدم القسم التعليمى بالمتحف عددا من الورش الفنية والتعليمية للأطفال طوال مدة المعرض.

وأشار ابو اليزيد، إلى أنه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان "إحياء نسيج القباطى" يقدمها الدكتور ابراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير والمشرف على المشروع.
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