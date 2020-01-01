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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شئون البيئة، لتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات والدراسات البيئية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويقضى بروتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور شوقى زكى سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد صلاح السعيد، رئيس جهاز شئون البيئة، بقيام كل من المعهد والجهاز بتبادل الخبرات فيما يتعلق بإعداد التقارير والابحاث الفنية العلمية والتكنولوجيا الحديثة فى كلا الجانبين، واستخدام نماذج رياضية وبرامج محاكاة بهدف إعادة تأهيل البحيرات المصرية.

هذا إلى جانب إنشاء مجموعة عمل خاصة بالدراسة والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجالات متعددة منها، القمامة البحرية، والكائنات الغازية، وتأهيل البحيرات وحماية السواحل المصرية والحفاظ على الموارد الطبيعية دون إعاقة مشروعات التنمية، وكذا المشاركة فى الدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل فى المجالات البيئية المشتركة والتى يعقدها الطرفان.

كما يهدف البروتوكول إلى تشجيع الاستفادة من الامكانيات المتاحة، وذلك بإستخدام جهاز شئون البيئة لسفن أبحاث المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى الدراسات التى تخدم البيئة البحرية وتحت إشراف المعهد وبما يتماشي مع الأسس العلمية المتطورة والتكنولوجيا المتعارف عليها دوليًا، كما يقضى البروتوكول بالاستفادة من المعامل المتطورة فى تحليل عينات حوادث التلوث البحرى.
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات
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