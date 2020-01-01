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فن

تريند الفن| عمر دنيا سمير غانم الحقيقي.. هجوم على سارة نخلة.. أول ظهور لخطيبة ابن محمود عبد العزيز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:03 م
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بعد حكم حبس احمد عبد الله محمود .. هجوم ضاري على طليقته سارة نخلة
تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة لهجوم من احد متابعيها بسبب طليقها الفنان احمد عبد الله محمود والحكم القضائي الصادر ضده بحبسه ودفع نفقة زوجية.

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم
تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الـ ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥ ، وتنتمى لمواليد برج الجدي. دنيا سمير غانم حصلت على بكالوريوس اعلام من احد الجامعات الخاصة ، وبدأت حياتها الفنية عام ٢٠٠١.

شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع مجموعة من الفنانين يحتفلون بليلة رأس السنة خلال حفل أقامه محمد محمود عبد العزيز.
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